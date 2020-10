Nordhorn: Mehrere Hochsitze beschädigt

Bereits zum wiederholten Male wurden zuletzt im September in einem Jagdgebiet zwischen Nordhorn und Klausheide Hochsitze beschädigt oder ganz zerstört. Am Ende des Immenweg rissen unbekannte Täter dabei einen Hochsitz möglicherweise mit einem Seil und einem Pkw komplett um.

Ähnliche Taten wurden bereits im April zur Anzeige gebracht. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden mittlerweile auf einen vierstelligen Betrag. Auch an der Südstraße kam es bereits im September zu einer Sachbeschädigung an einem Hochsitz, der ebenfalls umgerissen und beschädigt wurde. Möglicherweise steht ein schwarzer Pkw mit den Taten in Zusammenhang. Da mittlerweile mehrere Sachbeschädigungen vorliegen, wird von gezielten Taten gegen Jagdeinrichtungen ausgegangen.

Es werden daher Zeugen gesucht, die im Jagdgebiet am Immenweg und im Bereich zwischen Nordhorn und Klausheide in den letzten Monaten auffällige Beobachtungen gemacht haben. Weiterhin werden Eigentümer von Wildkameras gesucht, die im Jagdgebiet möglicherweise tatverdächtige Personen videografiert haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591-87344 entgegen.

Quelle: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)