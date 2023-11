Geopolitik und Krieg – Vortrag von Dirk Pohlmann

Gaza, Ukraine, Nordstream – immer mehr Konflikte eskalieren durch Gewalt und Terrorismus zu Kriegen. Stehen wir vor einer ähnlichen Situation wie 1914, als ein Weltkrieg leichtfertig verursacht wurde, weil keine Macht ihn mit Entschiedenheit verhindern wollte? Gibt es neuerdings immer mehr wahnsinnige Diktatoren, die Vabanque spielen wollen?

Muss sich der freie Westen gegen Wladimir Putin, Xi Jin Ping und Ebrahim Raisi verteidigen, um Freiheit und Demokratie weltweit zu retten? Oder muss sich der globale Süden gegen das neokolonialistische NATOstan wehren, um wenigstens in Zukunft in Frieden und Wohlstand leben zu können?



Welche Kräfte und Ideologien treiben alte und neue Konflikte an? Erleben wir in Echtzeit das Ende der unipolaren und den Beginn der multipolaren Welt? Oder den Kampf der Liberalen Moderne gegen die Wiederkehr des Totalitarismus? Und: wie unterschiedlich sieht die mediale Analyse der Entwicklungen in den derzeit wichtigsten Staaten weltweit aus? Erfahren wir, was wir wissen müssen?

Datum: 26. November 2023



Uhrzeit: 18:00 – 21:00 Uhr



Ort: Hotel Mercure Koblenz, Julius-Wegeler-Straße 6, 56068 Koblenz



Karten gibt es hier: https://krasser.guru/veranstaltungen/geopolitik-und-krieg/

Dirk Pohlmann, geb.1959, studierte Publizistik, Philosophie und Jura und hat als Drehbuchautor und Filmregisseur zahlreiche Dokumentationen für arte, ZDF, ARD und Spiegel-TV erstellt. Er schreibt zudem für zahlreiche Blogs und ist Experte bei „Das 3. Jahrtausend“ mit Mathias Bröckers und Robert Fleischer.

Quelle: apolut