Marigny: Volksbund eröffnet Ausstellung und weiht mit der Stiftung Würth Gedenkzeichen ein

Heute erweitert der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. die Kriegsgräberstätte Marigny zu einem Gedenk- und Lernort - einen Tag vor dem 81. Jahrestag des D-Day, der den Beginn der Befreiung Europas durch die Westalliierten markiert.

Eine multimediale Dauerausstellung vereint moderne Medienstationen mit historischer Baukunst. Sie informiert über Biografien der dort Bestatteten und zeigt die Geschichte der Landung ("Operation Overlord").

Mit Unterstützung der gemeinnützigen Stiftung Würth entstand ein rund 3,5 Meter hohes Gedenkzeichen, das heute eingeweiht wurde. Es würdigt die US-amerikanischen Soldaten, die mit ihren Verbündeten für die Befreiung Europas kämpften. Eine Kompassrose weist auf die vier Himmelsrichtungen, aus denen die alliierten Streitkräfte die nationalsozialistische Diktatur zurückdrängten. Für Carmen Würth, die mit ihrem Mann Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth die Stiftung Würth 1987 gegründet hat, ist das Gedenkzeichen ein Dank für die, die Europa befreit haben, und zugleich ein Auftrag an alle, Menschlichkeit und Frieden zu bewahren.

Vor dem Gedenkzeichen erinnert eine dreisprachige Plakette an Oberleutnant Nathan B. Baskind und alle anderen US-Soldaten. Der amerikanische Soldat jüdischen Glaubens war 1944 in einem deutschen Gemeinschaftsgrab in Marigny bestattet worden. 2023 wurde er ausgebettet und 2024 auf dem amerikanischen Soldatenfriedhof Colleville unter einer jüdischen Grabstele beigesetzt. Dies realisierte der Volksbund gemeinsam mit "Operation Benjamin" aus New York.

Der Volksbund wurde 1919 gegründet, um nach Toten des Ersten Weltkrieges zu suchen und Angehörige zu informieren. Er pflegt mehr als 2,8 Millionen Kriegsgräber weltweit. Auch heute noch klärt die humanitäre Organisation Schicksale von Kriegstoten. Seit mehr als 70 Jahren engagiert sie sich mit internationaler Jugendarbeit und zahlreichen Bildungsprojekten für eine friedlichere Zukunft. Der private Verein finanziert seine Arbeit vorrangig aus Spenden.

Quelle: Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (ots)