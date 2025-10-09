Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Bodman-Ludwigshafen: Frischling on Tour - kleines Wildschwein legt Verkehr lahm

Bodman-Ludwigshafen: Frischling on Tour - kleines Wildschwein legt Verkehr lahm

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 15:50 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Donnerstagmorgen ist ein kleines Wildschwein in Ludwigshafen on Tour gewesen. Gegen 9 Uhr teilten Passanten einen auf der Stockacher Straße umherlaufenden Frischling mit. Nachdem er dort kurzzeitig den Verkehr lahmlegte, setzte der kleine Wunderfitz seinen Streifzug durch den Ort in Richtung Blütenweg fort.

Der mittlerweile durch die Polizei verständigte Jagdpächter nahm das neugierige Wildschein schließlich in einem Vorgarten in seine Obhut. Nachdem ihm der Frischling offensichtlich schnell ans Herz gewachsen war, entschied sich der Jäger, das Tier einen Tag bei sich aufzupäppeln und anschließend in den Wald zu seiner Familie zurückzubringen.

Quelle: Polizeipräsidium Konstanz (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rauben in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige