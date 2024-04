Verdächtiger für tödlichen Brand in Solingen in Polizeigewahrsam

Knapp zwei Wochen nach einem Brand in Solingen mit vier Toten gehen die Ermittler davon aus, einen Verdächtigen für die Brandstiftung in Gewahrsam zu haben. Es handele sich um einen 39-Jährigen, der am Montag in Solingen einen 40 Jahre alten Mann mit einer Machete lebensgefährlich verletzt haben soll, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Wegen der Brandstiftung liefen bereits Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes. Im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses waren Brandbeschleuniger-Spuren entdeckt worden. Der Tatverdächtige hatte den Ermittlern zufolge früher auch selbst in dem Haus gewohnt. Offenbar war es in dieser Zeit zum Streit gekommen. Bei dem Brand war eine vierköpfige Familie ums Leben gekommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur