Dietingen: Junge durch Kopfschuss verletzt - 14-Jähriger in U-Haft

In der Gemeinde Dietingen im baden-württembergischen Landkreis Rottweil ist am Wochenende ein 12-jähriger Junge durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden. Die bisherigen Ermittlungen hätten einen dringenden Tatverdacht wegen des Tatvorwurfs der versuchten Tötung gegen einen Jugendlichen ergeben, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Auf Antrag der das Ermittlungsverfahren leitenden Staatsanwaltschaft Rottweil hat demnach ein Richter am Dienstag Haftbefehl gegen den beschuldigten Jugendlichen erlassen. Der Junge, der Medienberichten zufolge 14 Jahre alt sein soll, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen und Umständen dauerten zunächst noch an. Die Staatsanwaltschaft hat zudem gegen die Erziehungsberechtigten des Beschuldigten Ermittlungsverfahren wegen waffenrechtlicher Verstöße und des Tatvorwurfs der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Tat hatte sich am Sonntag in einem Wohnhaus ereignet. Das Opfer war am Abend mit einem Rettungshubschrauber in ein Stuttgarter Krankenhaus geflogen worden - sein genauer Zustand war am Dienstag noch unklar. Quelle: dts Nachrichtenagentur