Rüsselsheim: Trickbetrüger am Werk - Wer kann Hinweise geben?

Nachdem sie den Anschein erweckten an einem Möbelstück interessiert zu sein, erbeuteten zwei Unbekannte bereits am Montagabend (18.10.) eine Geldbörse in der Robert-Bunsen-Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen und warnt erneut vor der Masche.

Gegen 18.30 Uhr standen die beiden Trickbetrüger, ein Mann und eine Frau um die 30 Jahre alt, vor der Tür und gaukelten vor, an einem Möbelstück interessiert zu sein, welches die Anwohnerin zuvor über eine Onlineplattform anbot. Nach einem kurzen Gespräch verlangten die Unbekannten ein Glas Wasser. Die Abwesenheit der Anwohnerin nutzte das Duo aus und erbeuteten einen Geldbeutel der Marke "Michael Kors". Darin befanden sich neben Bargeld auch persönliche Dokumente. Im Anschluss verließen die beiden die Wohnung und suchten mit ihrer Beute das Weite. Die Anwohnerin bemerkte den Diebstahl erst, als die Kriminellen die Wohnung schon verlassen hatten. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Flüchtige soll circa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Sie hatte dunkelblonde Haare. Die Größe ihres Begleiters wurde auf circa 1,67 Meter geschätzt. Er hatte kurze dunkle Haare. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen. Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei erneut vor dem "Wasserglas-Trick": Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre eigenen vier Wände! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Scheuen sie sich auch nicht, die Polizei unter der 110 zu alarmieren. Denken sie daran: Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue "Schachzüge" aus. Quelle: Polizeipräsidium Südhessen (ots)