Moers: Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Am Donnerstag (29.05.25) wurde die Feuerwehr Moers um 10:55 Uhr zur Lintforter Str. nach Moers-Repelen gerufen. Mehrere Anrufer meldeten über den Notruf einen Brand im Erdgeschoss eines Wohn- Geschäftshauses.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung aus einem Ladenlokal erkennbar, an der Gebäuderückseite war die Außentüre zu einem Abstellraum bereits durchgebrannt. Über dem Ladenlokal befanden sich insgesamt vier Wohnungen, durch gekippte Fenster gelang der Brandrauch in zwei der Wohnungen. Ein Mieter machte sich an der Straßenseite auf seinem Balkon bemerkbar, dieser wurde über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Alle übrigen Mieter konnte ihren Wohnungen selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Zeitgleich wurde das Feuer im Erdgeschoss unter Atemschutz bekämpft. Nach erfolgten Löschmaßnahmen wurden die betroffenen Wohneinheiten und das Ladenlokal mittels Lüfter vom giftigen Brandrauch befreit. Alle Mieter konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Die Lintforter Str. musste für die Einsatzdauer voll gesperrt werden.

Nach 1,5 Stunden war der Einsatz für die Hauptwache und den Löschzug Repelen der Freiwilligen Feuerwehr beendet.

Quelle: Feuerwehr Moers (ots)