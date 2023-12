Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst: CSU-Fraktion begrüßt Einigung und unterstützt Übernahme für alle Beamte

Die CSU-Fraktion begrüßt die geplante zeitgleiche und systemgerechte Übernahme des Tarifergebnisses für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder auf die Beamtinnen und Beamten in Bayern. Der erforderliche Gesetzentwurf soll schnellstmöglich im Bayerischen Landtag verabschiedet werden.

Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich auf eine Erhöhung der Tabellenentgelte ab ersten November 2024 um 200 Euro sowie ab erstem Februar 2025 um 5,5 Prozent geeinigt. Außerdem erhalten die Beschäftigten einen steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich von insgesamt 3.000 Euro, der in mehreren Raten gezahlt wird.

Dazu der Sprecher der CSU-Fraktion für den öffentlichen Dienst, Alfred Grob:

"Der vorliegende Tarifabschluss ist ein fairer und verantwortungsvoller Kompromiss, der für die Beschäftigten spürbare Entlastungen mit sich bringt. Insbesondere die steuer- und abgabenfreien Zahlungen machen sich unmittelbar im Geldbeutel bemerkbar. Die Tarifübertragung ist ein klares Signal an die Beamtinnen und Beamten in Bayern. Ihre Leistung wird weiterhin hoch geschätzt und vor allem angemessen entlohnt. Damit sichern wir Bayerns Spitzenplatz in der Besoldung und eine leistungsfähige Verwaltung."

Quelle: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)