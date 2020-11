Düren: In Backmaschine eingeklemmt

Am frühen Morgen musste die Feuerwehr zu einer Bäckerei in der Dürener Innenstadt ausrücken. In dieser wurde ein Mitarbeiter mit der rechten Hand in einer Backmaschine eingeklemmt.

Durch die Feuerwehr konnte die Person schnell mittels Minihebekissen befreit werden. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person in ein Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehr Düren war mit insgesamt 21 Einsatzkräften des Hauptamtlichen Wehrteils, dem Löschzug Mitte und der Führungsunterstützungsgruppe im Einsatz. Quelle: Feuerwehr Düren (ots)