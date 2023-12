Drei Tote bei Verkehrsunfall in Sachsen-Anhalt

Im Süden Sachsen-Anhalts sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall drei Personen ums Leben gekommen. Eine weitere wurde laut Polizeiangaben schwer verletzt. Sie wurde demnach per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. In den frühen Morgenstunden wollten Polizeikräfte im Bereich Staßfurt offenbar einen 57-jährigen Pkw-Fahrer kontrollieren.

Dieser entzog sich der Kontrolle und fuhr nach erstem Erkenntnisstand mit teils überhöhter Geschwindigkeit zunächst auf die Autobahn 14 in Richtung Halle, dann durch den westlichen Saalekreis bis zur Autobahnanschlussstelle Rothenschirmbach. Dort fuhr er entgegen der Fahrtrichtung auf die Autobahn 38 in Richtung Göttingen. Zwischen den Anschlussstellen Querfurt und Eisleben kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Falschfahrer sowie zwei weitere Personen verstarben noch an der Unfallstelle. Die Fahrbahn in Richtung Göttingen wurde zunächst wegen der andauernden Unfallaufnahme gesperrt. Zum genauen Unfallhergang wurden Ermittlungen aufgenommen. Quelle: dts Nachrichtenagentur