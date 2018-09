Berlin: Säugling und Vater von Balkon gestürzt

In Berlin-Friedrichsfelde sind ein neun Monate alter Säugling und sein 23 Jahre alter Vater tot aufgefunden worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei das Baby vom Balkon einer Wohnung in der siebten Etage gefallen oder geworfen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 23-Jährige sei anschließend vom Balkon gestürzt.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Ein Anwohner hatte die beiden Leichen am Donnerstagabend gefunden, so die Beamten weiter. Eine Obduktion am Freitag soll die genauen Todesursachen klären. Die Mutter des Kindes war nicht in der Wohnung. Sie musste im Anschluss seelsorgerisch betreut werden. Quelle: dts Nachrichtenagentur

