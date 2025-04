Hagen: Kampf gegen organisierte Eigentumskriminalität

Aufgrund des örtlichen Bezuges nach Mettmann teilt die Kreispolizeibehörde Mettmann nachfolgende Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Hagen: "Am Montag (28.04.2025) führten die Staatsanwaltschaft Hagen und die Hagener Kriminalpolizei einen lange geplanten Sondereinsatz im Kampf gegen die organisierte Eigentumskriminalität durch."

Weiter wird mitgeteilt: "Ziel der Maßnahme war die Festnahme von vier Mitgliedern einer Tätergruppierung aus Nordrhein-Westfalen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Einbruch in eine Lagerhalle in Schwelm in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2024. Dabei entstand ein Schaden von über einer Million Euro. Die Polizei Hagen hatte hierzu bereits am 23. Januar 2025 in einer Pressemeldung berichtet. In der Folge konnten innerhalb weniger Monate zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Durch akribische und intensive Ermittlungsarbeit gelang es den Kriminalbeamten, die Identitäten von vier weiteren Tatverdächtigen aus Wuppertal, Mettmann, Dormagen und Solingen zu ermitteln. Zudem konnten drei weitere Lagerhallen in Nordrhein-Westfalen lokalisiert werden, die mit der Tätergruppe in Verbindung stehen.

Der Zugriff erfolgte in den frühen Morgenstunden. Spezialeinsatzkräfte nahmen die vier Männer widerstandslos fest. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten eine Vielzahl an Beweismitteln sicher, die nun ausgewertet werden. Weitere Vernehmungen und die Analyse der sichergestellten Gegenstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen."



Quelle: Polizei Mettmann (ots)