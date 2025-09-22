Politbarometer: AfD und Union bei 26 %

ZDFheute verweist auf neue Politbarometer-Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen: AfD und Union liegen gleichauf bei 26 %. Laut t-online/dpa stammen die Daten aus 1.419 Interviews (telefonisch/online) vom 16.–18. September 2025; n-tv meldet AfD +1 und Union −1 zur Vorumfrage.

Im Detail kommt die AfD auf 26 % (+1), CDU/CSU auf 26 % (−1), die SPD auf 15 % (±0), die Grünen auf 10 % (−1) und die Linke auf 11 % (+1). FDP und BSW stehen jeweils bei 3 % (±0); Sonstige zusammen 6 %. Damit bestätigt das Politbarometer den Gleichstand an der Spitze und leichte Verschiebungen im Mittelfeld.



Datenbasis: Zur Datenbasis: Befragt wurden 1.419 wahlberechtigte Personen (repräsentativ, Telefon und Online) im Zeitraum 16.–18. September 2025, erhoben von der Forschungsgruppe Wahlen. In den Begleitfragen befürwortet weiterhin eine deutliche Mehrheit die Brandmauer der Union gegenüber der AfD. (Angaben zu Feldzeit und Umfang: t-online/dpa; Veränderungsangaben: n-tv.)

Quelle: ExtremNews



