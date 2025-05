"Prisma 2025" begeistert über 4.000 Pfadfinderleiter

Mit einer emotionalen Abschlussfeier, einem riesigen Lagerfeuer sowie einer spektakulären Drohnenshow ist das bundesweite Pfadfinderleiter*innen-Lager "Prisma 2025" im DPSG-Bundeszentrum Westernohe zu Ende gegangen. Über 4.000 ehrenamtliche Pfadfinderleiter der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) waren vom 30. April bis 4. Mai zusammengekommen, um sich unter dem Motto "Prisma - Vielfalt streuen" auszutauschen, voneinander zu lernen und die Vielfalt des Pfadfindens sichtbar zu machen.

Der feierliche Abschluss würdigte das ehrenamtliche Engagement der Pfadfinderleiter*innen in Deutschland, die in ihren lokalen Stämmen vor Ort Woche für Woche Kinder und Jugendliche in vier verschiedenen Altersstufen betreuen und Lager organisieren. Als symbolischer Höhepunkt des Abends stiegen leuchtende Drohnen über dem Zeltplatz auf und formten am Himmel die Pfadfinderlilie - das internationale Symbol der Pfadfinder*innenbewegung - sowie den Schriftzug "DPSG".

Das fünftägige Treffen bot ein breites Programm aus Workshops, Diskussionen und Kreativangeboten. Inmitten eindrucksvoller Lagerbauten entstanden Räume für Austausch, Reflexion und neue Ideen. Die Abende klangen bei Konzerten, Lagerfeuern und festlicher Stimmung aus.

Die DPSG-Bundesvorsitzende Annkathrin Meyer: "Die vielen inhaltlichen Angebote auf dem Platz waren eine tolle Unterstützung für die Arbeit in den Stämmen vor Ort. Gleichzeitig haben wir den Leiter*innen gezeigt, dass es unglaublich wertvoll ist, dass sie sich ehrenamtlich in unserem Verband und in der Gesellschaft engagieren."

