Umfrage-Knaller! AfD zieht der Union davon

Freigeschaltet am 23.09.2025 um 06:42 durch Sanjo Babić
Bundestagswahl & Wählen (Symbolbild)

Bild: Tim Reckmann / pixelio.de

Laut INSA-Meinungstrend für „Bild“ liegt die AfD bei 26 Prozent vor der Union mit 25 Prozent. Die Linke steigt auf 11, die Grünen fallen auf 11 Prozent, meldete die dts.

In der Projektion kommt die SPD auf 15 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht wird mit 4 Prozent notiert. FDP und Sonstige liegen im niedrigen einstelligen Bereich. Die Bewegung der letzten Woche fällt moderat aus, verändert aber die Reihenfolge an der Spitze.

Politisch erhöhen die Zahlen den Druck auf Union und SPD, sich im Bundestag klar voneinander abzugrenzen. Gleichzeitig zeigt die Linke Zugewinne, während die Grünen schwächeln. In den Ländern dürften die Werte Debatten über Koalitionsarithmetik neu befeuern.

Datenbasis: INSA-Meinungstrend, 19.–22. September 2025, n=2.002 (telefonisch/online).

Quelle: ExtremNews

