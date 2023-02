Köln: Augen auf beim Taschenklau! Dieb übersieht Streife der Bundespolizei

Die Diebe werden nicht nur immer dreister, sondern auch unvorsichtiger, wie ein Fall von heute Morgen zeigt: Ein 44-jähriger Taschendieb versuchte am Hauptbahnhof mehrmals die Tasche einer Reisenden vor den Augen von Bundespolizisten zu stehlen. Er hatte wohl nur ein Auge für die Beute...

Heute (15.02.) gegen 09:30 Uhr bestreiften drei Beamte der Kölner Bundespolizei den Hauptbahnhof. Ihren wachsamen Augen entging nicht, wie ein dunkel gekleideter Mann versuchte die Handtasche einer Reisenden zu stehlen. Die 66-jährige Dame aus Aurich (Niedersachen) hatte ihre Handtasche auf einem Reisekoffer abgestellt, während sie mit den Gepäckschließfächern beschäftigt war. Daher bemerkte sie nicht, wie der 44-Jährige Kölner ganze dreimal versuchte ihre Handtasche von dem Koffer zu entwenden. Da sie jedoch ihren Henkel der Tasche um den Griff des Koffers gelegt hatte, konnte er diese nicht so schnell entwenden. Beim letzten Anlauf schaffte er es jedoch und wollte just in dem Moment den Fluchtweg einschlagen, als die Streife ihn ergriff und stellte. Der nicht unbekannte Mann aus Köln wurde wegen Diebstahls angezeigt. Er wird bereits von der Staatsanwaltschaft Köln wegen Beleidigung gesucht. Die 66-jährige Reisende freute sich über ihr Glück, der Schaden hätte sich auf 770EUR belaufen.

Appell der Bundespolizei: Karneval steht vor der Tür! Das Kriminalpräventionsteam der Bundespolizei rät insbesondere während der Karnevalstage nur das nötigste an Wertsachen mitzunehmen und diese gut zu verstauen! Taschendiebe warten nur auf ihre Gelegenheit der dichten Masse und abgelenkten Reisenden und Feiernden! Achten Sie auf ihre Wertgegenstände!

Quelle: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin (ots)