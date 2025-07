Repräsentative Studie: Mehrheit der Deutschen will eigene Ferienimmobilie - scheitert aber am Eigenkapital oder an Angst vor Bürokratie

Die Sehnsucht nach einem eigenen Rückzugsort bleibt ungebrochen: Mehr als jeder Zweite in Deutschland (53,1 %) würde sich bei ausreichend Eigenkapital gerne eine eigene Ferienimmobilie zulegen. Das zeigt eine aktuelle, repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von MYNE Homes, einer Plattform für Co-Ownership an hochwertigen Ferienimmobilien.

Und obwohl die Nord- oder Ostsee für viele nach wie vor das Traumziel ist, wird klar: Der Wunsch scheitert oft nicht am Wollen, sondern am Wie.

Urlaubsflair ja - Papierkrieg nein: Rechtliche Fallstricke bremsen Immobilienlust im Ausland

Laut der Umfrage, für die 2.500 Bundesbürger ab 18 Jahren im Zeitraum vom 02.07. bis 03.07.2025 befragt wurden, schreckt nicht der Preis am meisten ab, sondern die Bürokratie. Fast ein Viertel der Befragten (23,8 %) nennen "rechtliche Unsicherheit" als größte Sorge - Tendenz steigend mit dem Alter. Auch Verwaltung und Instandhaltung (21,3 %) schrecken viele ab. In der Konsequenz zeigen sich viele konservativ: Beliebteste Wunschregion ist das Inland - insbesondere Nord- und Ostsee (26,9 %), gefolgt von den Alpenregionen in DACH (11,9 %).

Zwischen Kapitalanlage und Rückzugsort: Altersunterschiede bei Nutzung und Intensität

Ob Ferienhaus als Wertanlage oder persönlicher Rückzugsort - das hängt stark vom Alter ab: Während 43,8 % der Befragten über 50 Jahre ihre Immobilie vor allem selbst nutzen würden, denken Jüngere unter 50 deutlich hybrider. Sie schwanken zwischen Eigennutzung und Vermietung. Auch bei der geplanten Aufenthaltsdauer zeigen sich Unterschiede: Zwei Drittel (66,3 %) der unter 50-Jährigen würden ihre Ferienimmobilie maximal sieben Wochen im Jahr selbst nutzen, während die Mehrheit der älteren Zielgruppe deutlich häufiger vor Ort sein möchte. Die Nutzungsintensität steigt mit dem Alter - und mit ihr die Anforderungen an Verfügbarkeit, Organisation und Komfort.

Nikolaus Thomale, Immobilienexperte und Geschäftsführer von MYNE Homes, sagt: "Der Traum vom eigenen Ferienhaus ist weit verbreitet - doch klassische Eigentumsmodelle sind für viele nicht mehr zeitgemäß. Hohe Kosten, seltene Nutzung und bürokratische Hürden schrecken ab."

Finanzierung bleibt größte Hürde gefolgt von rechtlicher Unsicherheit

Tatsächlich scheitert der Traum häufig an den finanziellen Rahmenbedingungen: Fast die Hälfte der Befragten (46,2 %) nennt Eigenkapital und Finanzierung als größte Hürde beim Erwerb von Ferienimmobilien - noch vor rechtlicher Unsicherheit oder Instandhaltung. Zum Vergleich: 2024 waren es noch 38,5 %, die Finanzierung als größte Barriere angaben.

Digitale Co-Ownership-Modelle wie von MYNE Homes bieten hier eine neue Lösung: Durch anteiligen Erwerb hochwertiger Ferienimmobilien samt Rundum-Service - von der Kaufabwicklung, Einrichtung und Verwaltung bis zur Buchung - wird der Traum vom Zweitwohnsitz für mehr Menschen erreichbar.

Durch das MYNE-Modell erhalten rund 40 Millionen Haushalte in der DACH-Region Zugang zu hochwertigen Ferienimmobilien - im Vergleich zu lediglich 800.000 beim klassischen Vollkauf. Co-Ownership ermöglicht damit rund 18,3 Millionen Menschen die Erfüllung ihres Ferienhaustraums und wirkt zugleich dem Leerstandproblem vieler Ferienregionen entgegen.

Nikolaus Thomale sagt: "Viele Kunden realisieren, dass Alleineigentum an einer Ferienimmobilie mit nur wenigen Wochen Nutzung im Jahr unter den bestehenden ökonomischen Rahmenbedingungen mit hohen Zinsen, Inflation und deutlich gestiegenen Unterhaltskosten ineffizient ist. Wir schaffen daher ein Angebot, das den Kauf einer Ferienimmobilie in einer beliebten Urlaubsregion unter finanziellen Effizienzpunkten stressfrei ermöglicht - und gleichzeitig einen echten Mehrwert für die Destination selbst bietet: Unsere Objekte stehen nicht leer, sondern sind mit 80 bis 90 Prozent Auslastung fest in lokale Kreisläufe eingebunden".*

Immer verfügbar, nie vermisst: Spontanität ist wichtigster Vorteil gegenüber Hotelbuchung

Was treibt Menschen überhaupt zum Kauf? Der Wunsch nach Flexibilität. 35,3 % nennen die "spontane Nutzungsmöglichkeit" als wichtigsten Vorteil gegenüber Hotel oder Airbnb - vor Privatsphäre (12,8 %) oder Mietfreiheit (7,5 %).

*Quellen: Destatis, Statistik Austria, Bundesamt für Statistik (CH), ECB HFCS 2021, EY Studie 2022 "Co-Ownership"

Quelle: MYNE Homes (ots)