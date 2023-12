Heiligenhaus: Schrauben auf Fahrbahn: Zahlreiche Autoreifen beschädigt - die Polizei ermittelt

In Heiligenhaus wurden der Polizei zahlreiche Beschädigungen an Autoreifen gemeldet, die durch Schrauben auf der Fahrbahn entlang der Kettwiger Straße herbeigeführt wurden. Die Polizei geht von einem absichtlichen Eingreifen in den Straßenverkehr aus und ermittelt.

Das ist bisher bekannt: Die Polizei registrierte insbesondere in den vergangenen zwei Wochen eine Anhäufung von gemeldeten Reifenschäden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden auf beiden Fahrspuren entlang der Kettwiger Straße diverse Holzschrauben aufgefunden, die nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse absichtlich verteilt wurden. Sowohl die Polizei, als auch das Ordnungsamt der Stadt Heiligenhaus wurden eingeschaltet und zeigen vermehrt Präsenz im Bereich der Kettwiger Straße. Derweil wird verschiedenen Hinweisen nachgegangen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen entlang der Kettwiger Straße gemacht oder kann sonstige Hinweise zu der Tat geben? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus unter 02056 / 9312 - 6150 entgegen. Quelle: Polizei Mettmann (ots)