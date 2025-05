St. Georgen im Schwarzwald: Polizei verfolgt 15 und 16-Jährige - beide schwer Verletzt

Zwei schwer verletzte Personen, zwei total beschädigte Autos sowie ein einsturzgefährdetes Gebäude sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welchen eine 15-Jährige am Freitagabend mit dem Auto ihres Vaters verursacht hat.

Nachdem Zeugen mitteilten, dass eine augenscheinlich sehr junge Fahrerin mit einem Mercedes unterwegs war, sollte das Auto gegen 21:15 Uhr im Bereich der Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Die 15-Jährige missachtete jedoch die Anhaltezeichen der Polizei und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf die Bundesstraße 33 in Richtung Villingen-Schwenningen davon.

Beim Versuch nach rechts in die Industriestraße abzubiegen, verlor die junge Fahrerin die Kontrolle über das Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Autohaus. Hierbei durchbrach der Mercedes die Scheibe sowie einen Stützbalken des Gebäudes und stieß gegen einen ausgestellten Neuwagen. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten noch ein weiteres auf dem Hof des Autohauses abgestelltes Auto.

Sowohl die 15-jährige Unfallfahrerin, also auch ihre 16-jährige Mitfahrerin, zogen sich durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Rettungswagen brachten die Mädchen in ein örtliches Klinikum. Da das Gebäude des Autohauses nach dem Verkehrsunfall einsturzgefährdet war, stützte es die Freiwillige Feuerwehr St. Georgen noch in der Nacht ab. Während der entstandene Gebäudeschaden auf etwa 250.000 Euro eingeschätzt wird, entstand an den unfallbeschädigten Autos etwa 50.000 Euro Sachschaden. Die Experten des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Konstanz (ots)