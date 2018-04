Im Lotto gewonnen? Als erstes den Job kündigen!

Was würde ich wohl mit einem Lottogewinn in Millionenhöhe machen? Dieses Gedankenspiel haben die meisten Deutschen sicher schon einmal durchlaufen. Aber was wäre denn das Allererste? Das wollte die globale Lotterie-Website Multilotto.net, die deutschen Kunden die Gewinnchance auf große Jackpots wie "Powerball" und "Mega Millions" aus den USA bietet, genauer wissen. 2117 deutschen Lotto-Spielern stellte sie genau diese Frage.

Dass sich mit Abstand die meisten der Befragten unter acht Wahlmöglichkeiten dafür entschieden, als Erstes den Job zu kündigen, überrascht kaum. Wer würde seine Tage schon gerne freiwillig im Büro verbringen, wenn das Bankkonto auch ohne Arbeit prall gefüllt wäre? Ein Lottogewinn verschafft schließlich Freiheiten: sowohl in finanzieller, als auch in persönlicher Hinsicht. Da ist es ebenso wenig verwunderlich, dass der Wunsch, sofort in den Urlaub zu fahren, auf dem zweiten und die Tilgung aller Schulden auf dem dritten Platz landeten. "Unsere Umfrage hat gezeigt, dass die meisten Deutschen Lotto spielen, um ihren Job kündigen und anschließend ihren eigenen Weg gehen zu können", fasst Andrew Clarke, Sprecher von Mulitlotto.net, diese Ergebnisse zusammen. Überraschend hingegen: Nur wenige würden ihr Lotto-Glück zuerst mit dem Partner teilen. "Wir finden es schon interessant, dass die Option, sofort den Partnern von dem Gewinn zu erzählen, nur zwölf Prozent der Stimmen erhielt", sagt Clarke. Und noch etwas enthüllte die Umfrage: Die Befragten haben durchaus materialistische Absichten. Auf Platz sechs und sieben landeten die Antwortmöglichkeiten "Traumhaus oder -auto kaufen", während es mit sechs Prozent der Stimmen die unbeliebteste Option war, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Was tun unmittelbar nach dem Jackpot? Die Ergebnisse in Prozent Das würden deutsche Lottospieler nach einem Gewinn als Erstes tun: Job kündigen - 31% In den Urlaub fahren - 16% Schulden abbezahlen - 14% Den Partner informieren - 12% Familie und Freunden Geld geben - 8% Das Traumauto kaufen - 7% Das Traumhaus kaufen - 7% Geld für wohltätige Zwecke spenden - 6% --- Quelle: Multilotto (ots)