Offenbach: 77 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell: Radarkontrollen am Ausbauende

Ganze 77-mal zeigte das aufgestellte Messgerät der Polizei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrsinspektion an, dass jemand zu schnell unterwegs war: Bei Tempo-Kontrollen an der Bundesstraße 448 haben Beamtinnen und Beamte am Dienstagnachmittag, zwischen 13 Uhr und 16.20 Uhr, den Fahrzeugverkehr aus Obertshausen kommend überwacht.

Die Verkehrsspezialisten hatten sich am Ausbauende der Schnellstraße in einer 80er-Zone positioniert und anschließend die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge gemessen. Viele von ihnen wurden nach Passieren des Messgeräts auf einen naheliegenden Parkplatz gelotst und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Letztlich registrierten die Beamten 31 Verstöße im 46 Verwarngeldbereich und 31 Verstöße im Bußgeldbereich. In drei Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Die Beanstandungsquote lag mit Blick auf die insgesamt erfassten Fahrzeuge bei 4,7 Prozent, die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 140 Stundenkilometer. Zudem stellten die Uniformierten drei Mängelanzeigen aus und vollstreckten einen Haftbefehl; dieser konnte gegen eine Zahlung in Höhe von 1.350 Euro abgewendet werden.

2. Zügige Festnahme: Vier Personen gestellt und durchsucht: Luftdruckwaffe und Reizstoffsprühgeräte dabei - Offenbach am Main

Die Polizei in Offenbach verbuchte am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, eine zügige Festnahme: Kurz zuvor hatten sich Zeugen telefonisch gemeldet und mitgeteilt, dass vier dunkel gekleidete sowie offenbar bewaffnete Männer soeben den Keller eines Wohnblocks in der Friedhofstraße betreten würden.

Kurz darauf stellten herbeigeeilte Beamtinnen und Beamten vier Personen im Alter von 18 bis 23 Jahren in der Friedhofstraße. Bei der Durchsuchung wurden drei Reizstoffsprühgeräte und eine Luftdruckwaffe aufgefunden. Bezüglich der mitgeführten Luftdruckwaffe wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die vier Festgenommen mussten allesamt mit zum Polizeirevier. Wieso sich die vier Männer in Offenbach aufhielten, ist nun Bestandteil weiterführender Ermittlungen.

3. Einbrecher in Wohnhaus: Autoschlüssel und Porsche gestohlen - Dreieich / Götzenhain

Ein Einbrecher war am Dienstagmorgen, zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr, in einem Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße (20er-Hausnummern) zugange, stahl einen Autoschlüssel und fuhr mit einem Porsche Macan mit OF-Kennzeichenschildern davon.

Nach bisherigen Erkenntnissen flexte der Täter ein Gitter vor einem dortigen Souterrainfenster auf, drückte das dahinter liegende Fenster auf und stieg anschließend durch dieses ins Innere. Anschließend durchsuchte der Eindringling das gesamte Haus und öffnete sämtliche Schubladen, Türen und einen Möbeltresor. Zuletzt entwendete der Einbrecher einen Fahrzeugschlüssel für einen Porsche Macan, mit dem er davonfuhr.

Der Unbekannte war 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und hatte eine kräftige Statur. Er trug einen Schal, der offensichtlich der Vermummung diente, eine Jacke sowie ein Basecap. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch und dem Autodiebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

4. Frontscheinwerfer bei Porsche geklaut - Obertshausen

(cw) Bei einem in der Heusenstammer Straße abgeparkten Porsche klauten Unbekannte die beiden Frontscheinwerfer. Am blauen Sportwagen entstand beim Ausbau ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Montagmittag, 12 Uhr und Dienstagmorgen, 8.10 Uhr. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Geldkassetten aus Automaten gestohlen: Zeugensuche - Rodgau / Dudenhofen

(fg) Unbekannte hebelten einen Warenautomaten sowie einen Eis-Automaten in der Nieuwpoorter Straße (80er-Hausnummern) auf und entnahmen die darin befindlichen Geldkassetten. Die Tat ereignete sich am Montagabend, zwischen 22.55 Uhr und 23.10 Uhr. Durch das Aufhebeln entstand ein Schaden in Höhe von 1.300 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Täter, der die Automaten aufhebelte und eine weitere Person, die Schmiere stand. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Wem gehört das Fahrrad? - Neu-Isenburg

(fg) Anfang Juli stellte eine Streifenbesatzung ein Fahrrad in der Bahnhofstraße im Bereich der 220er-Hausnummern sicher: Die Polizei sucht nach wie vor nach der rechtmäßigen Eigentümerin beziehungsweise dem rechtmäßigen Eigentümer. Ein Unbekannter soll am Dienstagmorgen (1. Juli 2025) das angebrachte Kabelschloss durchtrennt und das Rad zum Abtransport bereitgestellt haben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren läuft.

Bei dem sichergestellten Fahrrad handelt es sich um ein:

Trekkingrad, KETTLER 2600, silber, Nummer im Rahmen: 201588

Eine Herausgabe des Fahrrads kann nur unter Vorlage einer Rechnung oder. aufgrund des Alters, eines ebenso geeigneten Besitznachweises (zum Beispiel: eindeutig zuzuordnendes Lichtbild) erfolgen. Das Rad befindet sich in den Räumlichkeiten der Polizeistation in Neu-Isenburg. Die Wache ist unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu erreichen.

Hinweis: Dieser Meldung ist ein Bild des Zweirads beigefügt (Quelle: PP Südosthessen).

7. Schwarzes Auto nach Parkplatzrempler beschädigt: Wer hat etwas gesehen? - Mainhausen / Mainflingen

In der Zeit zwischen Montagabend, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, ereignete sich in der Kurt-Schumacher-Straße (zweistellige Hausnummern) eine Unfallflucht, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ein Unbekannter hatte beim Ein- beziehungsweise Ausparken ein schwarzes Auto am hinteren Stoßdämpfer beschädigt und hierdurch einen Schaden von rund 2.000 Euro verursacht. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

