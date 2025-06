Hermannsburg: Schuppenbrand greift auf Dachstuhl über-Feuerwehren im Großeinsatz

Am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr wurden die Feuerwehren Hermannsburg und Baven mit dem Einsatzstichwort, brennt Haus, in den Heideweg nach Hermannsburg alarmiert.

Die erste Erkundung des stellv. Ortsbrandmeisters von Hermannsburg ergab, dass ein Holzunterstand mit einigen Kubikmetern Feuerholz, welcher direkt am Nebengebäude des Wohnhauses angebaut war, in voller Ausdehnung brannte. Durch den starken Wind wurde das Feuer extrem angefacht.

Am Nachbarhaus waren durch den Flammenüberschlag bereits Fensterscheiben geplatzt und das Feuer drohte auf das Nachbarhaus überzugreifen. Die 97-jährige Nachbarin wurde durch ihre Familie in Sicherheit gebracht. Der Besitzer des durch das Feuer unmittelbar betroffen Hauses war zum Brandausbruch nicht zu Hause. Aufgrund des starken Windes und der Intensität des Feuers, breitete sich das Feuer über die Zwischendenken des ausgebauten Dachbodens in den Dachstuhl aus und es wurde eine Nachalarmierung der Feuerwehren Beckedorf, Weesen und der Hubrettungsbühne aus Bergen veranlasst.

Durch zahlreiche Atemschutztrupps im Innen - und Außenangriff wurde das Feuer unter Schwerstarbeit unter Kontrolle gebracht. Zwischendecken mussten aufgemacht und der Dachstuhl teilweise aufgenommen werden. Das Hauptgebäude sowie das Nebengebäude verfügten über eine Photovoltaikanlage, welche die Löschmaßnahmen sehr erschwerten. Die Kabel der noch Strom führenden PV-Anlage lagen teilweise blank und die Atemschutzgeräteträger mussten bei ihrer Arbeit extrem vorsichtig vorgehen.

Die 90 Einsatzkräfte wurden vom ASB und der JUH mit kalten Getränken und Essen versorgt. Gegen 20 Uhr konnte Feuer aus gemeldet werden und die Feuerwehr Hermannsburg wird gegen 22:00 Uhr eine Brandnachschau durchführen. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Südheide (ots)