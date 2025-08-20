Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Lottozahlen vom Mittwoch (20.08.2025)

Lottozahlen vom Mittwoch (20.08.2025)

Freigeschaltet am 20.08.2025 um 18:41 durch Sanjo Babić
Lotto (Symbolbild)
Lotto (Symbolbild)

Foto: Emkaer
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 19, 21, 38, 39, 47, die Superzahl ist die 2. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 2810536. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 188383 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Im Jackpot liegen diese Woche rund 9 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne. In Deutschland wird das populäre Zahlenlotto "6 aus 49" seit 1955 gespielt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte sold in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige