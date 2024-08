Mehrheit teilt im Urlaub mehr Bilder als im Alltag

Die Mehrheit der Social Media nutzenden Urlauber teilt im Urlaub mehr Bilder als im Alltag. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Nach eigenen Angaben haben 62 Prozent im Urlaub schon einmal extra ein Ausflugsziel gewählt, um Fotos beziehungsweise Videos davon in sozialen Netzwerken zu posten. Unter den 16- bis 29-Jährigen sind es 74 Prozent. 26 Prozent geben an, auch Absperrungen und Verbote zu ignorieren, um besondere Aufnahmen für die sozialen Netzwerke zu machen.



22 Prozent der Befragten haben sich schon einmal in Gefahr gebracht, um Fotos oder Videos vom Urlaub für Social Media zu machen. 28 Prozent der Social-Media-Nutzer, die Urlaub machen, geben an, ihre Urlaubsfotos in der Regel zu bearbeiten, bevor sie sie in sozialen Netzwerken posten. In der Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren machen dies 35 Prozent. 17 Prozent haben schon einmal ein Urlaubsfoto gefälscht, zum Beispiel, indem sie sich vor einen anderen Hintergrund montiert haben. Unter den Jüngsten zwischen 16 und 29 gaben 24 Prozent an, schon Bilder gefälscht zu haben.



Insgesamt 73 Prozent der Social-Media-Nutzer freuen sich, durch Urlaubsbilder und Videos anderer in sozialen Netzwerken an deren Urlaub teilhaben zu können. Demgegenüber fühlen sich aber auch 23 Prozent oft mit ihrem Leben unzufrieden, wenn sie Urlaubsbilder beziehungsweise Videos von Freunden, Familie oder Kollegen in sozialen Netzwerken sehen.



Datenbasis: Für die Erhebung befragte Bitkom Research von der 18. bis zur 21. Kalenderwoche 2024 telefonisch 1.005 Personen ab 16 Jahren.

Quelle: dts Nachrichtenagentur