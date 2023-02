"Diplomatie statt Waffen" – Dutzende demonstrieren in Berlin gegen den Ukraine-Krieg

Am Samstag fand in Berlin eine Antikriegsdemonstration statt, um die Lieferung weiterer Waffen an die Ukraine anzuprangern. Dutzende von Demonstranten marschierten mit Transparenten und Plakaten durch die Innenstadt und skandierten Antikriegsslogans. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Teilnehmer der Kundgebung forderten außerdem Friedensverhandlungen anstelle von Waffenlieferungen, soziale Gerechtigkeit ohne Ausgrenzung und Spaltung, erschwingliche Energie- und Lebensmittelpreise sowie ein Ende der Russland-Sanktionen. " Quelle: RT DE