Kasbach Ohlenberg: Hochwertiges Wohnmobil in Flammen

Am Samstagmorgen wurde der Polizei Linz ein brennendes Wohnmobil in der Bahnhofstraße in Kasbach Ohlenberg gemeldet, wobei dieses komplett in Flammen stehen würde.

Als die Einsatzräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung vollumfänglich. Die sofort entsandten Feuerwehren der Löschgruppen Linz und Kasbach konnten den Brand glücklicherweise unter Kontrolle bringen, sodass ein weiterer Schadensübertritt auf ein anliegendes Gebäude verhindert werden konnte. Die Ursache des Brandes dürfte einen technischen Ursprung haben, hier wahrscheinlich in der im Wohnmobil verbauten Lithiumbatterie, welche sich entzündete und die innenliegenden Gasflaschen explodieren ließ. Durch die Explosion flogen mehrere Teile durch die Luft, sodass möglicherweise auch umliegend geparkte PKW's beschädigt worden sein könnten und es zudem nur vom Zufall abhing, dass keine fußläufigen Personen in der Nähe unterwegs waren und verletzt wurden. Bei dem zerstörten Wohnmobil handelt es sich um ein hochwertiges Fahrzeug im Wert von ca. 150.000 EUR. Zudem befanden sich noch 2 E-Bikes auf dem Dachträger des Wohnmobils, welche ebenfalls zerstört wurden.

Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein (ots)