Rostock: Buntmetalldiebstahl

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock klärten heute Morgen im Rostocker Stadtteil Kassebohm gegen Buntmetalldiebstahl auf. Unbekannte Täter entwendeten in der vergangenen Nacht auf der Bahnstrecke von Rostock in Richtung Tessin, an einer Unterführung in der Tessiner Straße, zwei Signalkabel in einer Gesamtlänge von ca. 24 Metern.

Die Deutsche Bahn informierte die Bundespolizei nach Feststellung von Signalstörungen an der Bahnstrecke. Die Beamten sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahl und der Störung öffentlicher Betriebe ein. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat von Mittwoch, 09. April 2025, 22:30 Uhr bis Donnerstag, 10. April 2025, 06:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Bahnunterführung im Rostocker Stadtteil Kassebohm oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen. Quelle: Bundespolizeiinspektion Rostock (ots)