Rodalben: Schwerer Unfall auf der L496 mit Schutzengeln

Gegen 13:10 Uhr befuhr eine 58-Jähige Frau aus dem Landkreis mit ihrem Peugeot 308 die L496 von Rodalben kommend in Fahrtrichtung B10 hinter einem LKW. Bei geradem Streckenverlauf setzte sie zum Überholen an und verschätzte sich dabei, so dass sie mit einem entgegenkommenden Volvo frontal kollidierte.

Der 53-jährige Fahrer aus dem Landkreis wurde leicht verletzt. Die Frau musste schwer verletzt in das Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die SM Dahn und die Feuerwehr Münchweiler beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe.

Quelle: Polizeidirektion Pirmasens (ots)