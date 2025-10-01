Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Cuxhaven: Brand eines Ackerschleppers

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 15:28 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Loxstedt/ Düring. Am 30.09.2025 gegen 12:25 Uhr geriet bei Erntearbeiten ein hochwertiger Ackerschlepper in Brand. Durch die freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Loxstedt konnte eine Ausbreitung des Brandes auf den Anhänger und das umliegende Feld weitestgehend verhindert werden. Der Ackerschlepper brannte vollständig aus. Verletzte gab es zum Glück nicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.

Quelle: Polizeiinspektion Cuxhaven (ots)

