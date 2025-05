Moers: Leichtkraftfahrzeug brennt aus

Am Donnerstag wurden Kräfte der Polizeiwache Süd in Moers zum Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Römerstraße gerufen.

Dort hatte ein 70-jähriger Mann aus Duisburg sein dreirädriges Elektroleichtkraftfahrzeug (sog. "Microcar") abgestellt, nachdem er während der Fahrt verschmorten Geruch aus dem Bereich der Batterien wahrgenommen hatte. Das Fahrzeug geriet auf dem Parkplatz in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr Moers gelöscht werden. Durch das umsichtige Verhalten des Fahrzeugführers konnten Gefährdungen von Personen, Gebäuden und Fahrzeugen verhindert werden. Er selbst und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Außer an dem Fahrzeug, welches durch den Brand einen Totalschaden erlitt, entstand kein weiterer Sachschaden. Quelle: Kreispolizeibehörde Wesel (ots)