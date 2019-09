Sternwede: Zwei Verletzte bei Unfall in Twiehausen

Bei dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Twiehauser Straße (L 557) in Stemwede-Twiehausen sind am Mittwochvormittag zwei Menschen verletzt worden. Einer der beteiligten Fahrzeuge, ein Renault Twingo, geriet nach der Kollision in Brand.

Als die um kurz vor 10 Uhr alarmierten Polizisten der Wache Espelkamp an der Unglücksstelle in Höhe der Einmündung "Döpkerott" eintrafen, stand der mittig der Landstraße stehende Twingo bereits in Flammen. Der Fahrer, ein 68-jähriger Mann aus Osnabrück, befand sich zu diesem Zeitpunkt schon im Rettungswagen und wurde notärztlich versorgt. Zudem lag ein Fiat 500 im westlichen Straßengraben. Den Ermittlungen der Beamten zufolge war der 68-Jährige zuvor auf der Twiehauser Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Bei dem Versuch nach links in die Straße "Döpkerott" abzubiegen, kam es zur Kollision mit dem entgegen kommenden Fiat eines 66 Jahre alten Mannes aus Bünde. Dessen Wagen wurde durch den heftigen Aufprall in den Graben geschleudert und blieb dort auf der Seite liegen. Während der Bünder mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus nach Lübbecke kam, wurde der Twingo-Fahrer zur weiteren Behandlung ins Johannes-Wesling-Klinikum nach Minden gebracht. Den Fahrzeugbrand hatte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Der Twingo brannte völlig aus. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Bis zur Beendigung der polizeilichen Unfallaufnahme und der Räumung der Einsatzstelle war die Twiehauser Straße für den Verkehr gesperrt. Quelle: Polizei Minden-Lübbecke (ots)

