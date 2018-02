Lüdenscheid: Völlig überladen und ungebremst: Anhänger stillgelegt

Gestern kontrollierten Polizeibeamte des Verkehrsdienstes ein kurioses Gespann im Stadtgebiet Lüdenscheid. Ein in Rumänien zugelassener Kleinbus zog einen Autotransportanhänger hinter sich her, auf dem sich wiederum ein Klein-LKW befand, der genau so groß war, wie der Bus selbst (Foto).

Aufgrund der fast platten Reifen und der Schieflage des Anhängers lag die Vermutung nahe, dass dieser mit dem Klein-LKW überladen war. Ein kurzer Abstecher auf eine Waage ergab, dass das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers tatsächlich um mehr als eine halbe Tonne überschritten war. Ein Blick auf die Bremsen enthüllte, dass der Anhänger völlig ohne Bremswirkung unterwegs war, da die Bremsanlage nicht funktionierte. Eine der beiden Achsen war nur noch mit einer Schraube am Rahmen befestigt (Foto) und die Deichsel stark verbogen. Ein technischer Gutachter bestätigte die Verkehrsunsicherheit. Bei diesem gefährlichen Gespann war es nur eine Frage der Zeit, bis es zum Unfall gekommen wäre. Der Fahrer musste den Anhänger abkoppeln und stehen lassen. Glücklicherweise wies das Zugfahrzeug keine größeren Mängel auf, so dass die vier Fahrgäste den Heimweg nach Rumänien antreten konnten. Den Fahrer, aber auch den Halter, erwartet jeweils ein Bußgeld von mehreren hundert Euro. Quelle: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis (ots)

Anzeige