Neukirchen-Vluyn: Brennender Blitzeranhänger

In der Nacht zu Donnerstag musste der Löschzug Vluyn der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zu einem Brand an der Tersteegenstraße ausrücken. Gegen 0:51 Uhr meldeten Anwohner der Kreisleitstelle Wesel einen brennenden Blitzeranhänger.

Die Feuerwehr wurde umgehend alarmiert und traf kurze Zeit später an der Einsatzstelle ein. Das Mobile Geschwindigkeitsmessgerät stand bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Ein Trupp unter Atemschutz begann sofort mit der Brandbekämpfung. Mit einem C-Strahlrohr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Im Anschluss erfolgte eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Die Polizei übernahm die Einsatzstelle nach den Löscharbeiten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ob es sich um einen technischen Defekt oder Brandstiftung handelt, ist derzeit noch unklar

Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Tersteegenstraße.

Quelle: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn (ots)