Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Baden-Baden: Mit guten Nachrichten ins Wochenende: Sicherer Schlafplatz gefunden

Baden-Baden: Mit guten Nachrichten ins Wochenende: Sicherer Schlafplatz gefunden

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 12:03 durch Sanjo Babić
Rehkitz Bild: Polizei
Rehkitz Bild: Polizei

...weil der Polizeialltag auch schöne Geschichten schreibt. Am Samstagabend hat ein Tierliebhaber auf Höhe der Autobahnauffahrt der B 500 ein kleines Rehkitz entdeckt.

Während der verständigte Jagdpächter noch auf dem Weg war, kümmerte sich der Finder liebevoll um das Tier und sorgte dafür, dass es einen sicheren und behaglichen Platz zum Ausruhen hatte – auf dem Rücksitz seines Wagens.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rasend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige