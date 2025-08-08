Baden-Baden: Mit guten Nachrichten ins Wochenende: Sicherer Schlafplatz gefunden

...weil der Polizeialltag auch schöne Geschichten schreibt. Am Samstagabend hat ein Tierliebhaber auf Höhe der Autobahnauffahrt der B 500 ein kleines Rehkitz entdeckt.

Während der verständigte Jagdpächter noch auf dem Weg war, kümmerte sich der Finder liebevoll um das Tier und sorgte dafür, dass es einen sicheren und behaglichen Platz zum Ausruhen hatte – auf dem Rücksitz seines Wagens.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg (ots)