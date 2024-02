Aubing: Es brennt gegenüber

In der Nacht ist ein Brand in einem Wohnheim in Aubing gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass dies so nicht stimmte.

Bei der Polizei hatten Anrufer einen Brand in einem Wohnheim in der Kastelburgstraße gemeldet. Sofort informierte die Polizeieinsatzzentrale die Feuerwehr München. Zum Einsatzort wurden die im Einsatzplan für dieses Objekt hinterlegten Feuerwehrfahrzeuge von der Leitstelle München disponiert. Die ersten Einsatzkräfte an der Adresse stellten aber sofort fest, dass es sich um einen Brand auf der anderen Straßenseite handeln musste. Ein Geräteschuppen auf einem Sportplatz stand komplett in Brand. Sie leiteten sofort die Löschmaßnahmen ein und konnten die Flammen nach weniger als 20 Minuten löschen. Währenddessen kontrollierten die übrigen Einsatzkräfte das eigentlich gemeldete Wohnobjekt, ob es nicht auch hier zu einem Brand gekommen war. Nachdem sie dies ausschließen konnten, verließen die nicht benötigten Einsatzkräfte die Einsatzstelle. Wie der Geräteschuppen in Brand geraten war, ist nicht bekannt. Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr Quelle: Feuerwehr München (ots)