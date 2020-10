Reichshof: Auto fährt gegen LKW und überschlägt sich

Am Mittwochabend (14.10.) kam es auf der Wildberger Straße in Reichshof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem geparktem LKW. Der 70-jährige Fahrer des PKW zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der Senior war gegen 21.26 Uhr bei Dunkelheit und auf nasser Fahrbahn in Richtung Wildberg unterwegs.

Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr der Reichshofener ungebremst gegen die linke Stoßstange eines auf der rechten Seite geparkten LKW. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Aufgrund seiner Verletzungen kam der 70-jährige Fahrer des PKW zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Opel musste abgeschleppt werden. Quelle: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis (ots)