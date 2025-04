Ratingen: Brennender Abschleppwagen auf BAB 3 in Ratingen

Am 03.04.2025 wurde gegen 15:48 Uhr von der Leitstelle Mettmann die Feuerwehr Ratingen zu einem Fahrzeugbrand auf die Bundesautobahn BAB A 3 zwischen Dreieck Ratingen Ost und der Anschlussstelle Mettmann in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Die dichten Rauchschwaden, die von der Autobahn aufstiegen, waren von der Innenstadt bereits sichtbar.

Die Feuerwehr Ratingen, die über das Dreieck Ratingen Ost für Einsatzfahrzeuge sehr schnell die Einsatzstelle erreichen konnte, traf einen auf der Standspur stehenden Abschleppwagen des Typs Mercedes-Sprinter an, der in voller Ausdehnung brannte. Die intensive Hitze des Feuers war selbst aus einiger Entfernung spürbar was teile der Böschung entzündete.

Der Fahrer des Fahrzeuges war leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst Ratingen und Heiligenhaus versorgt. Die Feuerwehrleute aus Ratingen sicherten die Einsatzstelle und löschten mit drei Strahlrohren den Brand des Kraftfahrzeuges sowie der Böschung vollständig ab.

Die Untere Wasserbehörde des Kreises Mettmann wurde zur Einsatzstelle gerufen, um dort Maßnahmen des Umweltschutzes im Nachgang durchzuführen. Die Einsatzstelle war während der ersten Löschmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt, danach wurde der Verkehr links an den Einsatzkräften vorbeigeführt. Die Autobahnpolizei war ebenfalls im Einsatz und unterstützte bei den Absperrmaßnahmen.

Quelle: Feuerwehr Ratingen (ots)