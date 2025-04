Syrer in Unterkunft in Kerpen getötet

In einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in Kerpen-Sindorf ist ein 29-jähriger syrischer Flüchtling tot aufgefunden worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei Köln am Montag mit. Die Leiche des Mannes wies demnach Verletzungen auf, die auf eine Gewalteinwirkung hindeuten.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr. Der Sicherheitsdienst der Unterkunft entdeckte die Leiche in einem Wohncontainer an der Straße Bruchhöhe. Die Mordkommission der Kölner Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Die Leiche wurde für eine Obduktion beschlagnahmt.



Ersten Erkenntnissen zufolge soll es bereits in der Nacht zuvor zu einem lauten Streit im Wohnraum des Opfers gekommen sein. Mit wem der 29-Jährige gestritten hat, ist noch unklar. Seitdem wurde er nicht mehr lebend gesehen. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: dts Nachrichtenagentur