A65/Edenkoben: Brennender Transporter

Auf der A65 im Bereich der AS Edenkoben (Fahrtrichtung Ludwigshafen) geriet am heutigen Mittag (06.03.2025, 13.30 Uhr)ein Transporter vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand.

Der 43 Jahre alte Fahrer aus Mannheim konnte das Fahrzeug noch auf den Seitenstreifen lenken, wo es letztendlich vollständig abbrannte. Für die 20-minütigen Löscharbeiten durch die Feuerwehr Edenkoben musste die Autobahn voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. An dem Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)