"Sam" und "Luna" sind die beliebtesten Hundenamen in NRW

Die beliebtesten Hundenamen bei Rüden in Nordrhein-Westfalen sind "Sam", "Buddy", "Balu" und "Max". Hündinnen heißen am häufigsten "Luna", "Emma", "Lucy" und "Paula". Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe) unter Berufung auf Daten der Haustierversicherung Agila.

"Wir beobachten, dass es einen Zusammenhang zwischen beliebten Kindernamen und Hundenamen gibt", sagte Agila-Vorstand Patrick Döring der Zeitung. Auffällig sei, dass viele Hundenamen mit "B" anfingen. So sei "Buddy" vor allem unter Labradorhaltern ein sehr populärer Name. Die Versicherung sammelt seit 25 Jahren Daten von Hunden in Deutschland. "Der kleine Hund liegt insgesamt im Trend, auch als urbanes Accessoire. Wir stellen fest, dass der Dackel ein Comeback erlebt", sagte Döring. Schäferhunde lägen hingegen nicht mehr im Trend: "Der Hund ist einfach nicht mehr populär."



Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)