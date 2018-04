555 Pkw je 1 000 Einwohner - Motorisierungsgrad auf neuem Höchststand

Mit 555 Personenkraftwagen (Pkw) je 1 000 Einwohner hat der Motorisierungsgrad in Deutschland im Jahr 2016 einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag Deutschland damit im EU-Vergleich auf Rang 7. EU-weiter Spitzenreiter war laut EU-Statistikbehörde Eurostat Luxemburg mit 662 Pkw je 1000 Einwohner.

Höhere Motorisierungsquoten als in Deutschland gab es unter anderem auch in Italien (625), Finnland (604) und Polen (571). Die geringste Pkw-Dichte hatte Rumänien mit 261 Pkw je 1 000 Einwohner (Daten für 2015). Die Daten zur Pkw-Dichte sind in der Eurostat Datenbank abrufbar. Weitere EU-Statistiken zum Thema Verkehr gibt es auf Europa in Zahlen.

Quelle: Statistisches Bundesamt (ots)