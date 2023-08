Ramstein-Miesenbach: Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge

Am heutigen Freitag kommt es gegen 09:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Hondafahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern war in Richtung Ramstein unterwegs.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 49 -jährigen Toyotafahrerin aus der Verbandsgemeinde Weilerbach.

Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, ein Rettungshubschrauber landete unweit der Unfallstelle. Der schwerverletzte Hondafahrer schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Zur Unfallaufnahme wurden ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße war bis 14:00 Uhr vollgesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Ermittlungen dauen an. |pilan



Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)