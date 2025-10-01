Schüsse & Explosion! Mega-Einsatz in München

Die dts meldet einen Großalarm im Münchner Norden: Nach Knallgeräuschen und einem Brand riegelten Polizei und Feuerwehr weite Bereiche ab. Parallel berichten AP und Washington Post von Zusammenhängen zur Bombendrohung gegen die Wiesn.

Am Morgen kam es in einem Wohngebiet im Norden der Stadt zu einem Brand mit vorausgegangenen Knallgeräuschen. Anwohnerinnen und Anwohner alarmierten die Einsatzkräfte; Spezialisten der Polizei sicherten das Umfeld. Ein Mann wurde schwer verletzt aufgefunden, später bestätigten die Behörden einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Geschehen. Erste Spuren deuten auf ein innerfamiliäres Motiv hin, die Ermittlungen dauern an.

Die Lage hatte unmittelbare Folgen für das Stadtgeschehen: Die Theresienwiese blieb zunächst geschlossen, nachdem ein Schreiben mit einer Drohung auftauchte. Kräfte mit Spürhunden kontrollierten sensible Bereiche, Sperrungen und Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Die Stadt betont, dass die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher oberste Priorität hat.

Quelle: ExtremNews