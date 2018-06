Verbraucherzentrale warnt vor unseriösen Handwerkern

Im Internet bieten derzeit vermehrt anonyme Callcenter schnelle Hilfe im Sanitär-Notfall an und verlangen dann vor Ort deutlich überhöhte Preise. Das ist das Ergebnis einer Recherche des rbb-Verbrauchermagazins SUPER.MARKT. Das Magazin berichtet über einen aktuellen Fall aus Rahnsdorf, in dem rund 800 Euro für die Behebung einer Rohrverstopfung verlangt wurden. Auch in einem Test der Fernsehsendung verlangte ein Klempner mehrere Hundert Euro für einen fingierten, leicht behebbaren Schaden.

Handwerker-Innung und Verbraucherzentrale raten, bei einer Internetsuche nicht blindlings einer der ersten Google-Anzeigen zu vertrauen. Auch wenn ein Notfall vorliegt und Konsumenten schnell einen Installateur bräuchten, sollten sie gründlich recherchieren, ob hinter einer Anzeige tatsächlich eine Sanitärfirma aus ihrer Region steht. Auch wenn das Impressum fehle, sei Vorsicht geboten, dann könnten Verbraucher später im Fall eines Streites ihre Rechte nicht geltend machen, weil der Ansprechpartner unbekannt ist. Ein weiterer Tipp: Verbraucher sollten keinesfalls vor Ort bar zahlen, sondern sich eine Rechnung zuschicken lassen und diese erst nach eingehender Prüfung zahlen. Mehr dazu im Verbrauchermagazin SUPER.MARKT, am Montag um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen. Quelle: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) (ots)