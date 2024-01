Martin Sellner: Soros-Correctiv inszenierte Ibiza-Anschlag gegen AfD!

System-Medien alarmieren: Die AfD und Martin Sellner hätten einen "Geheimplan" ausgeheckt, um Millionen Ausländer abzuschieben! Doch was steckt wirklich dahinter? Und was hat das mit George Soros zu tun? AUF1 deckt auf, was Sie im Mainstream garantiert nicht hören.

Stefan Magnet mit einem spontan geführten Exklusiv-Interview mit Martin Sellner. Von Ricarda Lang bis Luisa Neubauer, von Spiegel bis BILD: Alle sind in Aufruhr! Die AfD hätte einen Geheimplan entwickelt, um „Millionen Migranten“ einfach abzuschieben. Jetzt müsse die AfD verboten werden. Das gehe zu weit. Im Zentrum der Kritik: Der identitäre Aktivist und Autor Martin Sellner. Er enthüllt jetzt im exklusiven AUF1-Gespräch, worum es wirklich geht, worüber gesprochen wurde und warum das nur der Auftakt zu einer beispiellosen Kampagne gegen die AfD im Jahr 2024 ist. Video anschauen

Quelle: AUF1