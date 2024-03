FDP-Fraktionschef fordert schnelleren Ausbau der Ganztagsbetreuung: Christian Dürr will Erwerbsbeteiligung von Frauen steigern

Zum Weltfrauentag fordert FDP-Fraktionschef Christian Dürr die Bundesländer auf, den Ausbau von Kitas und der Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu beschleunigen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Dürr: "Ich appelliere an die Bundesländer, beim Ausbau der Kitas und der Ganztagsbetreuung an Grundschulen Tempo zu machen. Es kann doch nicht sein, dass Frauen nicht arbeiten können, weil sie keine Kinderbetreuung bekommen. Der Bund hat viel getan, aber ich sehe auch die Länder in der Pflicht."

Frauen müsste der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert werden. "Wir müssen die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigern. Wir haben zwar viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, aber davon arbeiten zu viele in Teilzeit, weil die Rahmenbedingungen nicht stimmen", stellte der FDP-Politiker gegenüber der NOZ fest. Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)