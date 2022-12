Velbert Ratingen: Einbrüche aus dem Kreisgebiet

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann: Velbert: In der Nacht zu Dienstag, 13. Dezember 2022, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in Verwaltungsräume an der Straße "Zum Hardenberger Schloss" in Neviges.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 18 Uhr bis 08 Uhr durch ein Fenster in den Verwaltungstrakt ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen die Einbrecher anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Dienstag, 13. Dezember 2022, kam es zu einem Tageswohnungseinbruch ein Einfamilienhaus in Ratingen-Lintorf. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 07 Uhr bis 22:30 Uhr in das Haus an der Straße Hülsenbergweg ein. Hierzu öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und gelangten so in die Wohnräume der Geschädigten. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten, nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen, Schmuck. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen sie unerkannt, mitsamt ihrer Tatbeute von bisher nicht näher verifiziertem Wert, in unbekannte Richtung. Der an der Terrassentür entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link: https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Quelle: Polizei Mettmann (ots)