Mann erschießt drei Menschen in Mehrfamilienhaus bei Augsburg

Am Freitagabend hat ein Mann in Langweid bei Augsburg drei Menschen erschossen und zwei weitere verletzt. Das berichtet die "Augsburger Allgemeine" unter Berufung auf die Polizei Schwaben Nord.

Der mutmaßliche Täter wurde demnach von den Beamten gefasst. Gegen 19 Uhr soll der Mann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingedrungen sein. Dort soll er um sich geschossen und zwei Frauen sowie einen Mann getötet haben. Danach soll er in einer weiteren Wohnung zwei Personen niedergeschossen haben. Diese wurden der Zeitung zufolge von den Einsatzkräften in ein Krankenhaus gebracht und sollen sich in einem stabilen Zustand befinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Quelle: dts Nachrichtenagentur