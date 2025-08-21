Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Schwalmtal: Heckenbrand greift auf Holzzaun über

Schwalmtal: Heckenbrand greift auf Holzzaun über

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Bild: Feuerwehr Schwalmtal
Bild: Feuerwehr Schwalmtal

Am Mittwochnachmittag wurde der Löschzug Amern der Feuerwehr Schwalmtal gegen 14:40 Uhr zu einem Brand nach Vogelsrath alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Hecke, durch Funkenflug hatte auch ein angrenzender Holzzaun Feuer gefangen.

Ein Trupp unter Atemschutz nahm sofort die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr auf. Gleichzeitig ging ein weiterer Trupp ohne Atemschutz mit einem zweiten C-Rohr vor. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und führten Nachlöscharbeiten durch, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Während dieser Zeit musste die Ortsdurchfahrt Vogelsrath voll gesperrt werden.

Quelle: FFW Gemeinde Schwalmtal (ots)

